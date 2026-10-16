Frosinone, Alvini: "Raimondo ha ancora margine. Partenza super? Merito dei calciatori"

Serie A, Frosinone-Sassuolo: il film della partita
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Premio di miglior allenatore del mese, quarto posto in classifica a parimerito con la Roma. Il Frosinone e Alvini si godono un avvio di stagione da sogno anche grazie a un super Raimondo, capocannoniere della Serie A con 7 gol in altrettante partite. Alvini però non vuole prendersi tutti i meriti: "Raimondo è una scelta voluta dal ds Renzo Castagnigni. Mi ha detto: 'lo vorrei portare qui' e mi ha trovato entusiasta. Il ragazzo ha grandi margini di miglioramento: a giugno ha fatto un lavoro importante e adesso inizia a raccoglierne i frutti. Sono contento per lui, ma deve continuare con la voglia e l'ambizione di migliorarsi".
Il Frosinone vola con 13 punti nelle prime 7 giornate: "Nostro segreto? Siamo una squadra che deve godere per quello che fa. La nostra identità è questa. Non siamo una squadra sbarazzina: dietro c'è un lavoro feroce. Ovvio, giocando così ti esponi a certi pericoli. Ma siamo una squadra che vuole vincere dominando la partita e giocando con coraggio e questo è merito dei giocatori. Momento migliore della mia carriera? Ho avuto un'esperienza unica, di 7 anni, a Tuttocuoio, 15-16 anni fa: abbiamo vinto 5 campionati e tutto quello che potevamo vincere. La fortuna degli allenatori sta sempre nei calciatori che ha a disposizione. Sono loro che poi portano in campo le tue emozioni, le tue idee. Quindi il merito è loro e della società che mi ha messo nelle condizioni di lavorare. Io gli dico sempre che si devono godere le partite. Poi si può perdere. Ma l'importante è avere questa personalità, questa voglia di dominare le partite.
Poi, infine, Alvini racconta l'emozione di ricevere il premio come miglior allenatore del mese in Serie A: "Oggi sono più maturo ma prendere il trofeo di allenatore del mese è stata un'emozione unica e straordinaria che mi porterò dentro per tanto: lo voglio condividere con tutto il mio staff perché lavorano tanto con me e se lo meritano anche loro. Questo però dev'essere solo l'inizio: c'è da determinare e salvare il Frosinone".
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