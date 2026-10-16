Frosinone, Alvini: "Raimondo ha ancora margine. Partenza super? Merito dei calciatori"

16 Ott 2026 - 23:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Premio di miglior allenatore del mese, quarto posto in classifica a parimerito con la Roma. Il Frosinone e Alvini si godono un avvio di stagione da sogno anche grazie a un super Raimondo, capocannoniere della Serie A con 7 gol in altrettante partite. Alvini però non vuole prendersi tutti i meriti: "Raimondo è una scelta voluta dal ds Renzo Castagnigni. Mi ha detto: 'lo vorrei portare qui' e mi ha trovato entusiasta. Il ragazzo ha grandi margini di miglioramento: a giugno ha fatto un lavoro importante e adesso inizia a raccoglierne i frutti. Sono contento per lui, ma deve continuare con la voglia e l'ambizione di migliorarsi".

Leggi anche

Il tris di Raimondo stende il Sassuolo e manda in estasi lo Stirpe: Frosinone per una notte in zona Champions

Il Frosinone vola con 13 punti nelle prime 7 giornate: "Nostro segreto? Siamo una squadra che deve godere per quello che fa. La nostra identità è questa. Non siamo una squadra sbarazzina: dietro c'è un lavoro feroce. Ovvio, giocando così ti esponi a certi pericoli. Ma siamo una squadra che vuole vincere dominando la partita e giocando con coraggio e questo è merito dei giocatori. Momento migliore della mia carriera? Ho avuto un'esperienza unica, di 7 anni, a Tuttocuoio, 15-16 anni fa: abbiamo vinto 5 campionati e tutto quello che potevamo vincere. La fortuna degli allenatori sta sempre nei calciatori che ha a disposizione. Sono loro che poi portano in campo le tue emozioni, le tue idee. Quindi il merito è loro e della società che mi ha messo nelle condizioni di lavorare. Io gli dico sempre che si devono godere le partite. Poi si può perdere. Ma l'importante è avere questa personalità, questa voglia di dominare le partite.

Poi, infine, Alvini racconta l'emozione di ricevere il premio come miglior allenatore del mese in Serie A: "Oggi sono più maturo ma prendere il trofeo di allenatore del mese è stata un'emozione unica e straordinaria che mi porterò dentro per tanto: lo voglio condividere con tutto il mio staff perché lavorano tanto con me e se lo meritano anche loro. Questo però dev'essere solo l'inizio: c'è da determinare e salvare il Frosinone". 

Serie A, Frosinone-Sassuolo: il film della partita

1 di 15
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ultimi video

01:54
Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

01:42
Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

02:08
Morte Maradona, alta tensione in famiglia

Morte Maradona, alta tensione in famiglia

00:52
Allegri sceglie Lucca: "A Venezia per vincere"

Allegri sceglie Lucca: "A Venezia per vincere"

00:55
Chivu verso Bologna: "Dobbiamo reagire"

Chivu verso Bologna: "Dobbiamo reagire"

01:37
Woltemade, è l'ora del gigante di Brema

Woltemade, è l'ora del gigante di Brema

01:49
Anche pescatore: Ibrahimovic, vero showman

Anche pescatore: Ibrahimovic, vero showman

01:29
DICH PALLADINO SITO 16/10 DICH

Palladino punta l'Inter: "Queste gare si vincono coi dettagli e sana sfrontatezza"

00:59
DICH VANOLI SITO 16/10 DICH

Vanoli: "Abbiamo tante cose da migliorare, ma abbiamo anche fatto bene tante cose"

00:06
18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH

Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"

00:54
DICH CHIVU PRE BOLOGNA PER SITO 16/10 DICH

Chivu: "Crollato il castello dopo aver subito il secondo gol del Brugge"

00:26
DICH CHIVU SU LAUTARO DICH

Chivu: "Infortunio Lautaro? Lo rivedremo dopo la sosta"

01:10
DICH CONCEICAO DA VIGO SMENTISCE 15/10 DICH

Conceiçao e la precisazione: "Non ho litigato con nessuno"

02:14
Processo Maradona: chieste pene pesantissime

Processo Maradona: chieste pene pesantissime

01:51
Kane, firma su un rinnovo da Pallone d'oro

Kane, firma su un rinnovo da Pallone d'oro

01:54
Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

I più visti di Calcio

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

Inter che botta! Lautaro ko, un mese out

Inter che botta! Lautaro ko, un mese out

DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:53
Sassuolo, Aquilani: "Paghiamo errori superficiali. Muric? Ho fiducia in lui"
23:23
Frosinone, Alvini: "Raimondo ha ancora margine. Partenza super? Merito dei calciatori"
23:17
Frosinone, Raimondo: "Arrivato dopo aver fatto schifo, qui miglioramenti enormi"
22:56
Roma, Koné: lesione di primo grado alla coscia
22:39
Serie B, pari spettacolo tra Verona e Catanzaro