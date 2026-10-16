Raimondo implacabile: 7 gol in 7 giornate. Come lui solo Yamal e...Ibra

Antonio Raimondo si sta rivelando una delle più belle sorprese di questa annata: con la tripletta al Sassuolo ha superato Malen in testa alla classifica marcatori. Il bomber del Frosinone finora è stato implacabile sottoporta con 7 gol nelle prime sette giornate: contro i neroverdi è arrivato il primo tris in carriera in A dopo le due doppiette contro Fiorentina e Venezia.

Nella storia del nostro campionato soltanto Zlatan Ibrahimovic era riuscito a mettere a segno almeno 3 doppiette in A questo punto della stagione. Guardando all'estero, solo due giocatori nei top5 campionati europei hanno già messo a referto almeno 3 marcature multiple: si tratta dei due fenomeni del Barcellona, Lamine Yamal e Raphinha. Non svegliate Raimondo.