Frosinone, Raimondo: "Arrivato dopo aver fatto schifo, qui miglioramenti enormi"

Alla terza marcatura multipla in campionato (in Europa come lui solo Yamal e, con 4, Raphinha) con due doppiette e una tripletta, Antonio Raimondo si prende la testa della classifica marcatori a quota sette reti, superando anche Malen. "Sinceramente i paragoni sono troppo grossi - risponde il bomber del Frosinone a Dazn, accostato ai due del Barcellona e a Ibrahimovic per la precocità delle doppiette in Serie A -. Penso a dare il massimo partita per partita, seguire il mister, dare il massimo e continuare così". "Ad Alvini devo la maggior parte del mio percorso fino ad adesso - racconta Raimondo, nominato uomo della partita contro il Sassuolo -. Io sono arrivato dopo una stagione dove ho fatto schifo e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato; grazie a lui sto facendo dei miglioramenti enormi, devo ringraziarlo e basta".