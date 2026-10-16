Frosinone, Raimondo: "Arrivato dopo aver fatto schifo, qui miglioramenti enormi"

16 Ott 2026 - 23:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Alla terza marcatura multipla in campionato (in Europa come lui solo Yamal e, con 4, Raphinha) con due doppiette e una tripletta, Antonio Raimondo si prende la testa della classifica marcatori a quota sette reti, superando anche Malen. "Sinceramente i paragoni sono troppo grossi - risponde il bomber del Frosinone a Dazn, accostato ai due del Barcellona e a Ibrahimovic per la precocità delle doppiette in Serie A -. Penso a dare il massimo partita per partita, seguire il mister, dare il massimo e continuare così". "Ad Alvini devo la maggior parte del mio percorso fino ad adesso - racconta Raimondo, nominato uomo della partita contro il Sassuolo -. Io sono arrivato dopo una stagione dove ho fatto schifo e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato; grazie a lui sto facendo dei miglioramenti enormi, devo ringraziarlo e basta".

Ultimi video

01:54
Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

01:42
Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

02:08
Morte Maradona, alta tensione in famiglia

Morte Maradona, alta tensione in famiglia

00:52
Allegri sceglie Lucca: "A Venezia per vincere"

Allegri sceglie Lucca: "A Venezia per vincere"

00:55
Chivu verso Bologna: "Dobbiamo reagire"

Chivu verso Bologna: "Dobbiamo reagire"

01:37
Woltemade, è l'ora del gigante di Brema

Woltemade, è l'ora del gigante di Brema

01:49
Anche pescatore: Ibrahimovic, vero showman

Anche pescatore: Ibrahimovic, vero showman

01:29
DICH PALLADINO SITO 16/10 DICH

Palladino punta l'Inter: "Queste gare si vincono coi dettagli e sana sfrontatezza"

00:59
DICH VANOLI SITO 16/10 DICH

Vanoli: "Abbiamo tante cose da migliorare, ma abbiamo anche fatto bene tante cose"

00:06
18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH

Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"

00:54
DICH CHIVU PRE BOLOGNA PER SITO 16/10 DICH

Chivu: "Crollato il castello dopo aver subito il secondo gol del Brugge"

00:26
DICH CHIVU SU LAUTARO DICH

Chivu: "Infortunio Lautaro? Lo rivedremo dopo la sosta"

01:10
DICH CONCEICAO DA VIGO SMENTISCE 15/10 DICH

Conceiçao e la precisazione: "Non ho litigato con nessuno"

02:14
Processo Maradona: chieste pene pesantissime

Processo Maradona: chieste pene pesantissime

01:51
Kane, firma su un rinnovo da Pallone d'oro

Kane, firma su un rinnovo da Pallone d'oro

01:54
Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

Endrick, sogno svanito per le squadre italiane

I più visti di Calcio

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

Inter che botta! Lautaro ko, un mese out

Inter che botta! Lautaro ko, un mese out

DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:53
Sassuolo, Aquilani: "Paghiamo errori superficiali. Muric? Ho fiducia in lui"
23:23
Frosinone, Alvini: "Raimondo ha ancora margine. Partenza super? Merito dei calciatori"
23:17
Frosinone, Raimondo: "Arrivato dopo aver fatto schifo, qui miglioramenti enormi"
22:56
Roma, Koné: lesione di primo grado alla coscia
22:39
Serie B, pari spettacolo tra Verona e Catanzaro