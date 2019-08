Sessione pomeridiana al Filadelfia per il Torino, con un programma tecnico-tattico per Belotti e compagni. Domani, mercoledì 28 agosto, è prevista in mattinata la partenza per Wolverhampton per i giocatori convocati. Nel pomeriggio, ci sarà una seduta di rifinitura al Molineux Stadium al termine della conferenza stampa del tecnico Walter Mazzarri. Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi Cristian Ansaldi hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro. Previste ulteriori indagini cliniche e strumentali.