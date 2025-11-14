Torino in ansia per Ilic, si teme per il ginocchio

In casa Torino arrivano brutte notizie dalla pausa nazionali: nel corso del match tra Inghilterra e Serbia, il centrocampista granata Ilic ha abbandonato il campo dopo un movimento innaturale che ha interessato la zona del ginocchio. Dopo il rientro in Italia, previsto entro la giornata di oggi, Ilic si sottoporrà agli accertamenti del caso. La paura del Torino è che l'infortunio possa aver coinvolto e danneggiato i legamenti del ginocchio, costringendo il giocatore a rientrare nel 2026.