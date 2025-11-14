Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Torino in ansia per Ilic, si teme per il ginocchio

14 Nov 2025 - 10:40
© Getty Images

© Getty Images

In casa Torino arrivano brutte notizie dalla pausa nazionali: nel corso del match tra Inghilterra e Serbia, il centrocampista granata Ilic ha abbandonato il campo dopo un movimento innaturale che ha interessato la zona del ginocchio. Dopo il rientro in Italia, previsto entro la giornata di oggi, Ilic si sottoporrà agli accertamenti del caso. La paura del Torino è che l'infortunio possa aver coinvolto e danneggiato i legamenti del ginocchio, costringendo il giocatore a rientrare nel 2026. 

Ultimi video

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

00:31
DICH GATTUSO CONTESTAZIONI DICH

Gattuso: "La contestazione è stata una vergogna"

02:32
DICH GATTUSO POST MOLDOVA DICH

Gattuso: "Daremo la vita per arrivare al Mondiale"

02:14
MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:42
Premio Nils Liedholm

Premio Nils Liedholm

01:24
Fiorentina, ecco Vanoli

Fiorentina, ecco Vanoli

01:11
Roma, il sogno continua

Roma, il sogno continua

01:15
La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

01:18
Inter, obiettivo derby

Inter, obiettivo derby

01:30
Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

01:34
MCH TIFOSO ITALIANO IN MOLDAVIA MCH

Il tifoso moldavo col mito dell'Italia di Lippi e Gattuso mostra le foto vintage

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

I più visti di Calcio

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:16
Mondiale, Ancelotti: "Sogno finale Brasile-Italia"
11:14
Milan-Virtus Entella, le formazioni ufficiali
11:06
Barcellona, Laporta: "Una statua di Messi al Camp Nou"
10:40
Torino in ansia per Ilic, si teme per il ginocchio
09:55
Football americano al Bernabeu, Madrid pazza per Miami-Washington