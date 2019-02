TORINO, CAIRO: "POTEVAMO AVERE QUALCHE PUNTO IN PIU', MA..."

22/02/2019

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, e' pronto alla sfida di domani pomeriggio con l'Atalanta in casa. Ma mette in guardia sull'undici di Gasperini: "E' un'ottima squadra. È una squadra di buonissimo livello, ben allenata, con giocatori che aggrediscono il portatore di palla, marcano a uomo. Insomma - commenta a margine di un evento organizzato da Rcs a Milano - sono molto forti pero' il Toro, se fa il Toro, credo che se la giochi alla grandissima". Il Torino ha qualcosa da recriminare ma Cairo vuole lasciarsi tutto alle spalle: "Il campionato al momento ha espresso questi punti poi lasciamo perdere come si sono formati, se qualcuno potevamo averlo anche in piu'. Un po' perche' abbiamo fatto degli errori noi, un po' perche' siamo stati un po' penalizzati pero' non torniamoci sopra piu' tanto ormai quello che e' fatto e' fatto".