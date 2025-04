Torino, Cairo: "Nel girone di ritorno siamo sesti"

"C'è voglia di chiudere bene il campionato, poi il prossimo anno dovremo mettere a posto alcune cose e avere un pizzico di fortuna in più": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sul momento dei granata impegnati oggi in casa contro l'Hellas Verona. "Quest'anno abbiamo avuto la sfortuna di perdere alla settima giornata Zapata e questo ci ha un po' scombussolato - il bilancio stagionale del numero uno del club di via Viotti ai microfoni di Sky in occasione della Milano Marathon - poi Vanoli ha trovato la quadra verso la fine dell'anno e da gennaio in avanti abbiamo fatto benissimo: nel girone di ritorno siamo sesti, abbiamo fatto anche tre innesti importanti".