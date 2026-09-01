Torino, bilancio amaro: mai una semifinale nell'era Cairo

La terza giornata, la prossima, potrebbe già essere decisiva per il destino dei due allenatori. Sabato al Franchi in programma Fiorentina-Torino, domenica sempre al Tardini c'è Parma-Monza. Prima prova post mercato: il Toro ha riportato in granata Rolando Mandragora per dare qualità, mordente e gol a un centrocampo deficitario in copertura e poco propositivo in avanti; il Parma (che ha perso tra gli altri Suzuki, Circati, Estevez e Pellegrino) spera che Daffara, Diego Carlos, Fabbian e Romero siano all'altezza dei quattro pilastri persi. E che il talentuoso El Bilal Tourè (nell'estate 2023 acquisto top nella storia dell'Atalanta) possa tornare ai livelli pre-infortunio.