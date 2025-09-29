Pisa, il presidente Corrado: "Amarezza per episodi arbitrali, ma non alziamo i toni"

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Mi sento amareggiato. Sono un po' dispiaciuto, è un ripetersi di una situazione che si era generata una settimana fa. Non vogliamo mai alzare i toni dopo le partite, preghiamo anche l'allenatore di non far riferimento alle decisioni arbitrali. Abbiamo fiducia che il comparto arbitrale analizzi questa situazione. Ieri me ne sono andato amareggiato, non ho voluto nemmeno rivedere le immagini. Poi però tutte le moviole hanno ammesso questi errori, che non hanno favorito il Pisa per l'ennesima volta". Così Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, intervenuto a Radio Sportiva dopo il pareggio dei nerazzurri ieri con la Fiorentina segnato da alcuni episodi arbitrali non favorevoli al Pisa. "Speriamo di poter recuperare il credito in futuro. Devo essere convinto di questo. Sono convinto che gli episodi arbitrali o di gioco, anche i due pali presi ieri, possano cambiare. Troveremo forse più fortuna nelle prossime gare. Sono convinto che Manganiello sia un buon arbitro. Ma siamo stati un po' sfortunati in entrambi i casi che sono stati letti a nostro sfavore", ha aggiunto Corrado. "Noi dobbiamo dare un segnale, essere d'esempio. Dobbiamo far capire ai nostri tifosi che ci può essere un errore. Sappiamo che il calcio è un bel gioco ma anche un'industria molto importante. Bisogna dare molta attenzione a questo", ha spiegato il presidente del Pisa.