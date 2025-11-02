Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Torino, Baroni espulso per proteste: salterà derby

02 Nov 2025 - 16:03
© Getty Images

© Getty Images

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, è stato espulso nel finale del primo tempo tra i granata e il Pisa. Al 45', l'allenatore è stato allontanato dall'arbitro Arena: punite le sue proteste dalla panchina per un episodio in area di rigore che ha riguardato l'attaccante Simeone. Baroni ha lasciato il suo posto al vice Colucci, ma soprattutto sarà costretto a guardare dalle tribune dell'Allianz Stadium il suo primo derby della Mole contro la Juventus. Per la cronaca, i primi 45 minuti tra Toro e Pisa si sono conclusi sul 2-2: doppietta iniziale per i toscani firmata Moreo, poi la rimonta granata con Simeone e Adams.

Ultimi video

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

02:56
Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

02:44
Giovane: "Avanti con fiducia"

Giovane: "Avanti con fiducia"

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:03
Torino, Baroni espulso per proteste: salterà derby
15:22
Verona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava in porta"
15:05
Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele"
14:32
Juve, superata quota 39mila spettatori per lo Sporting
14:20
Lazio, Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare squadra con gol"