Torino, Baroni espulso per proteste: salterà derby

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, è stato espulso nel finale del primo tempo tra i granata e il Pisa. Al 45', l'allenatore è stato allontanato dall'arbitro Arena: punite le sue proteste dalla panchina per un episodio in area di rigore che ha riguardato l'attaccante Simeone. Baroni ha lasciato il suo posto al vice Colucci, ma soprattutto sarà costretto a guardare dalle tribune dell'Allianz Stadium il suo primo derby della Mole contro la Juventus. Per la cronaca, i primi 45 minuti tra Toro e Pisa si sono conclusi sul 2-2: doppietta iniziale per i toscani firmata Moreo, poi la rimonta granata con Simeone e Adams.