Torino, Abate si presenta: "Accettare è stato facile, qui si respira la storia"

"Mercato? Non bisogna avere fretta ma andare dritti su profili funzionali. Non sono un talebano dei moduli, voglio un Toro coraggioso", ha dichiarato ancora Abate che poi ha spiegato che "vogliamo impostare a tre, poi cercheremo soluzioni. Le squadre statiche sono prevedibili, da chi ha vissuto questa piazza mi aspetto tanto dal punto di vista umano e tecnico". Confermato Zapata come capitano. "Credo di sì, non vengo qui a stravolgere le gerarchie. È un giocatore importante, ha rinnovato e mi aspetto tanto da lui. Ha caratteristiche particolari che possono diventare fondamentali", ha detto. Alla prima di campionato ci sarà il Milan. "È stato la mia vita, sono arrivato ragazzino e sono arrivato ad alti livelli. Non vedo l'ora per rivivere certe emozioni, sarà un piacere affrontare il Milan", ha detto. Infine un messaggio ai tifosi. "Non faccio slogan, non vendo fumo. L'impegno è che, nelle vittorie e nelle sconfitte, la squadra metta sempre orgoglio", ha concluso.