Torino, Abate: "Grande spirito, siamo stati squadra dopo l'errore di Perri"

"Non è scattata nessuna molla, stiamo sempre continuando a lavorare con umiltà. Sono felice per come lavorano i ragazzi, per quello che era il nostro momento. Siamo sempre rimasti in piedi, proponendo calcio e dando la dimostrazione di credere in quello che facciamo. Una vittoria da squadra? Sì, si è visto un bello spirito, soprattutto dopo l'errore di Perri. Questo è quello che voglio. Poi ogni allenatore crede in qualcosa. Ma questa è la conseguenza di un grande spirito. Questa vittoria ci permette di lavorare con leggerezza, che nel calcio è sempre importante". Queste le parole di Ignazio Abate dopo la prima vittoria in campionato del Torino, nonché sua prima vittoria da allenatore in Serie A.