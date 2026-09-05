Torino, Abate: "Grande spirito, siamo stati squadra dopo l'errore di Perri"

"Non è scattata nessuna molla, stiamo sempre continuando a lavorare con umiltà. Sono felice per come lavorano i ragazzi, per quello che era il nostro momento. Siamo sempre rimasti in piedi, proponendo calcio e dando la dimostrazione di credere in quello che facciamo. Una vittoria da squadra? Sì, si è visto un bello spirito, soprattutto dopo l'errore di Perri. Questo è quello che voglio. Poi ogni allenatore crede in qualcosa. Ma questa è la conseguenza di un grande spirito. Questa vittoria ci permette di lavorare con leggerezza, che nel calcio è sempre importante". Queste le parole di Ignazio Abate dopo la prima vittoria in campionato del Torino, nonché sua prima vittoria da allenatore in Serie A.
In sala stampa è stato poi il turno di Rolando Mandragora, fino a martedì scorso un giocatore viola e oggi autore del più classico dei gol dell'ex: "Oggi è stato un mix di emozioni - ha raccontato il centrocampista -. Prima devo ringraziare questa gente per il bellissimo tributo. Grazie a tutti e in particolare alla Curva Fiesole. Il gol? Una grandissima emozione, ma anche un dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze. Bello ma allo stesso tempo difficile". Infine, perché il ritorno al Torino: "Avevo lasciato qualcosa in sospeso e volevo riprenderlo. Voglio lottare con i compagni per fare un'annata positiva".