Top 11 Fifpro: Messi e CR7 unici candidati che non giocano in Europa

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono ancora popolari e rispettati dai loro compagni di squadra, anche se non giocano più per club europei. Messi, 37 anni, e Ronaldo, 39 anni, sono stati gli unici giocatori non appartenenti a club europei a essere votati nella rosa dei 26 candidati per la squadra mondiale dell'anno organizzata dal sindacato globale dei giocatori Fifpro lunedì. Gli altri 24 candidati hanno giocato l'anno scorso con club in Inghilterra, Germania, Spagna e Francia, anche se Kylian Mbappé è stato l'unico francese dopo aver trascorso la scorsa stagione al Paris Saint-Germain. Non è stato selezionato alcun giocatore di alcun club italiano, né di alcun club in Sud America o Africa. Otto giocatori del Real Madrid, tra cui Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, so no nella rosa dei candidati, più sette del Manchester City tra cui il vincitore del Pallone d'Oro Rodri, Kevin De Bruyne ed Erling Haaland. Presente anche Yamine Lamal, il diciassettenne di Barcellona che è stato la stella emergente del titolo di campione europeo della Spagna. Messi, nella Major League Soccer con l'Inter Miami, e Ronaldo, in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, scopriranno il 9 dicembre se sono nella formazione World XI. La Fifpro ha affermato che la squadra finale includerà il portiere con il punteggio più alto, più ciascuno dei primi tre giocatori con il punteggio più alto tra difensori, centrocampisti e attaccanti. Il sindacato con sede nei Paesi Bassi ha affermato che 28.000 giocatori da 70 paesi hanno inviato i loro voti.