Toni: "A Kean ha fatto bene l'ambiente viola"

"Siamo qui per Pepito, è sempre bello tornare a Firenze. C'è chi invecchia meno e chi di più". Così Luca Toni, ex bomber di molte grandi squadre, tra cui la Fiorentina, e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, oggi pomeriggio a Firenze, nel pre-gara del Pepito Day, partita evento dedicata all'addio al calcio di Giuseppe Rossi. Parlando di Moise Kean, suo erede in maglia viola, Toni ha detto: "Kean è cresciuto tanto, l'ambiente viola gli ha fatto bene, diventerà un centravanti veramente forte".