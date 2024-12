Toldo su Bove: "Corso di primo soccorso da potenziare. E basta simulazioni"

Francesco Toldo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del caso di Edoardo Bove, colpito da un malore in campo durante la sfida contro l'Inter. L'ex estremo difensore viola si è espresso ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 spiegando come vadano fatti dei miglioramenti in merito ai soccorsi: "Vicini a Bove e alla famiglia, speriamo il peggio sia passato. Non nascondo di aver pianto ieri: ho tre figli, se dovesse capitare una cosa del genere sarei impaurito. Senso di impotenza, capitò anche a me quando Rivas svenne in allenamento. Giocatori non sono abbastanza preparati: corso di primo soccorso da potenziare. E basta simulazioni: è come dire al lupo al lupo e alla fine non ti credono più - ha sottolineato Toldo -. Siamo tutti vicini a Bove e alla famiglia, speriamo che il peggio sia passato. Ci ha fatto prendere uno spavento a tutti. Stanotte ho pensato molto alle immagini che tutti quanti abbiamo visto ieri sera. Ti passano davanti momenti di impotenza, perché la parte sanitaria e medica non fa parte di te. E quindi cominci a urlare al dottore o all'ambulanza che facciano presto, perché non sai cosa fare. Mi è capitato anche in allenamento: un mio compagno di squadra all'Inter, Nelson Rivas, colpì la palla di testa in allenamento, cadde e svenne. Cominciammo ad urlare al professor Franco Bombi: intervenne subito con la manovra della disostruzione della lingua, come è successo ieri con Bove. Però non siamo preparati. Chi a proprio figlio chiede una preparazione anche nel primo soccorso? Nessuno, perché a nessun ragazzo viene in mente di star male"