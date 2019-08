Tiki Taka: confermata Wanda Nara al fianco di Pierluigi Pardo con Cassano e Vieri

In vista dell’inizio della Serie A 2019/20, Mediaset mette a segno tre colpi per la squadra di “Tiki Taka”, il programma cult di approfondimento sportivo giunto alla 7ª stagione. Il primo è un rinnovo e si tratta di Wanda Nara: la vulcanica showgirl e moglie e procuratrice di Mauro Icardi affiancherà il padrone di casa Pierluigi Pardo. Assieme a loro, per tutta la stagione, due grandi calibri come Christian Vieri e Antonio Cassano. Il fischio d’inizio, straordinariamente in prima serata alle ore 21.20, è fissato per domenica 25 agosto su Italia 1.