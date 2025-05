Tifoso ucciso: in Monza-Atalanta striscione nel settore ospiti in sua memoria

"Claris ovunque con noi": così si legge nello striscione che i tifosi dell'Atalanta hanno esposto, accompagnato da cori e applausi, nel settore ospiti a Monza per ricordare Riccardo Claris, il 26enne tifoso nerazzurro che nella notte tra sabato e domenica è stato ucciso a coltellate a Bergamo. L'omicidio si è consumato al culmine di una lite accesa in un bar fra alcuni sostenitori dell'Atalanta e dell'Inter. Claris, laureato in Economia e Commercio, oltre a essere un tifoso conosciuto dell'Atalanta era anche un ex giocatore. Aveva infatti militato nelle giovanili dell'Albinoleffe e poi in promozione ed eccellenza.