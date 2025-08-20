Tifosi troppo invadenti: Icardi preso d'assalto reagisce a muso duro

Mauro Icardi torna alla ribalta per uno spiacevole incidente accaduto a Istanbul. La star argentina del Galatasaray si è ritrovata in mezzo alla folla all'uscita di un locale a Istanbul con la sua fidanzata China Suarez e i loro figli. Sopraffatto dall'attenzione, Icardi avrebbe spinto uno dei tifosi. Salendo le scale del centro commerciale con la sua famiglia, Icardi è stato travolto dall'affetto dei fan, che hanno gareggiato tra loro per farsi scattare una foto e chiedere autografi all'attaccante.