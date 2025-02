Tifosi Toro chiedono a sindaco chiarezza su stadio, basta prese in giro

I tifosi del Torino chiedono trasparenza sulle intenzioni della società e del Comune e puntato il dito contro il presidente Urbano Cairo. Lo hanno fatto tramite una lettera indirizzata al sindaco Stefano Lo Russo, in risposta alla decisione di prolungare di altri 18 mesi la concessione dello stadio al Torino Fc, oltre la precedente scadenza del 30 giugno 2025. "Siamo un nutrito gruppo di tifosi del Toro e stiamo seguendo con vivo interesse la vicenda dello Stadio Grande Torino: non ci sono però ben chiari alcuni aspetti di quanto deliberato e ci sorge il dubbio che ci possa essere qualcosa di non dichiarato", si legge nella missiva firmata dal gruppo 'Resistenti Granata 1906'. "Ma dopo 20 anni di 'parsimoniosa' gestione del Torino FC da parte del dottor Urbano Cairo - si legge - nutriamo seri dubbi sul fatto che l'attuale presidente del Club si voglia accollare l'onere (in realtà dovrebbe essere un onore) di acquisire e rimodernare lo stadio".