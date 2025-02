Tifo organizzato del Toro annuncia marcia il 4 maggio

I gruppi organizzati della tifoseria del Torino hanno già annunciato, a tre mesi di distanza, una manifestazione per il prossimo 4 maggio, giornata della ricorrenza della tragedia del Grande Torino, con un corteo che dal centro di Torino salirà al colle di Superga. La convocazione sui social con un volantino firmato da La Maratona, Ucg (Unione club granata, che raggruppa 107 club) e Curva Primavera e con un logo 'Cairo vattene'. "La nostra passione non morirà mai e la storia non può essere calpestata da nessuno: tutti insieme, uniti da un'unica fede, manifesteremo per riaffermare il senso di appartenenza e il tremendismo che ci contraddistinguono, legandoci alle gloriose radici del nostro Toro". Partenza dal Bar Norman (dove nacque il club granata nel 1906, ndr), la giornata proseguirà a Superga, "dove insieme onoreremo il Grande Torino".