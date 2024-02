Theo Hernandez, addio ai look stravaganti: gol e serenità per lanciare il Milan

IL CAMBIO DI STILE

Il difensore rossonero non ha più sfoderato particolari capigliature diventando al tempo stesso un caposaldo della formazione milanese

I look di Theo Hernandez non smette mai di stupirci: dal biondo platino al rossonero Milan



















© instagram 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan è tornato a vincere con continuità e uno dei protagonisti di questa svolta è senza dubbio Theo Hernandez. Il difensore francese ha regalato i tre punti contro il Napoli ed è stato uno dei protagonisti nella sfida di Europa League con il Rennes, vinta dai rossoneri per 3-0. Un risultato che rispecchia un cambio di atteggiamento da parte del terzino che, spulciando i social, si può notare che non ha più sfoderato look stravaganti.

Dalla capigliatura rossonera in onore della squadra milanese al rosa pastello, Theo Hernandez è diventato un'icona di stile tanto da attirare le attenzioni di tifosi e non solo. A partire da gennaio il transalpino è tornato al "naturale" regalando nuovamente emozioni agli oltre sessantamila che tendenzialmente occupano gli spazi di San Siro. Si tratterà di un segnale di un nuovo Theo? Tutto sarà da vedere nei prossimi mesi dove i rossoneri saranno impegnati sul fronte europeo e su quello italiano nel quale cercherà di strappare l'accesso alla Champions League, non tralasciando l'eventuale sorpasso alla Juventus.