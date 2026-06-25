Terremoto in Venezuela, arriva sui social il messaggio della moglie di Messi

25 Giu 2026 - 23:45
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La tragedia del Venezuela, colpito mercoledì da un violento terremoto di magnitudo 7,5, ha scosso anche la famiglia Messi che non è rimasta insensibile alle immagini della devastazione nel nord del Paese caraibico, dove si sono registrate centinaia di vittime e dove migliaia di famiglie hanno perso ogni cosa. "I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le persone colpite dalla terribile tragedia che affronta il Venezuela in questo momento", ha scritto la moglie di Lionel, Antonella Roccuzzo, in un messaggio sui social. Nel post è incluso anche un link che porta a una colletta di fondi "per chi può e vuole aiutare", ha scritto Roccuzzo.

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