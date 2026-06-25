Terremoto in Venezuela, arriva sui social il messaggio della moglie di Messi

La tragedia del Venezuela, colpito mercoledì da un violento terremoto di magnitudo 7,5, ha scosso anche la famiglia Messi che non è rimasta insensibile alle immagini della devastazione nel nord del Paese caraibico, dove si sono registrate centinaia di vittime e dove migliaia di famiglie hanno perso ogni cosa. "I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le persone colpite dalla terribile tragedia che affronta il Venezuela in questo momento", ha scritto la moglie di Lionel, Antonella Roccuzzo, in un messaggio sui social. Nel post è incluso anche un link che porta a una colletta di fondi "per chi può e vuole aiutare", ha scritto Roccuzzo.