Telecronista Pizzul omaggiato con ritratto da Maestro Mangone

L'artista Fernando Mangone ha omaggiato Bruno Pizzul, celebre telecronista sportivo, con un ritratto che diventerà parte integrante di una nuova e prestigiosa pubblicazione edita da Editoriale Giorgio Mondadori, che celebra il mito contemporaneo del calcio. Il volume, che gode del patrocinio del Coni, racconta la storia di circa ottanta campioni assoluti del pallone e degli stadi di calcio del mondo, moderni anfiteatri che ospitano il mito del nostro tempo. Questo omaggio artistico a Pizzul si inserisce nel contesto di un'opera più grande, un tributo alla passione e alla magia del calcio. "Bruno Pizzul è una delle voci più importanti del nostro calcio - ha dichiarato Mangone, visibilmente emozionato nell'offrire il ritratto al telecronista - La sua voce ha accompagnato generazioni di tifosi italiani, segnando un'epoca con la sua capacità di raccontare le gesta dei campioni e l'emozione del gioco. Con questo ritratto, voglio celebrare non solo l'uomo, ma anche l'indelebile traccia che ha lasciato nel cuore degli appassionati. La pittura, come il calcio, è un linguaggio che parla direttamente alle emozioni, e spero che questa mia opera riesca a catturare un po' di quella passione che Bruno ha saputo trasmettere in tutti questi anni".