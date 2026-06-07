Tegola Germania, la stellina Lennart Karl salta il Mondiale per infortunio

07 Giu 2026 - 13:03
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Lennart Karl, stella della Germania e del Bayern Monaco, salterà il Mondiale 2026 per un infortunio rimediato in allenamento: ha subito uno strappo muscolare alla coscia sinistra, una lesione impossibile da recuperare in tempo per la Coppa del mondo.

Julian Nagelsmann, CT dei tedeschi, ha dichiarato: "È uno shock enorme per lui e per tutti noi che debba saltare il Mondiale. È ‌solo una piccola consolazione il fatto che sia giovane e abbia ancora tanti tornei davanti a sé". L'attaccente infatti, nonostante la giovanissima età, è reduce da una stagione di altissimo profilo con i bavaresi: 35 presenze, 9 reti e 8 assist. Una contribuzione ogni 116 minuti circa, dato notevolissimo per un classe 2008.

Al posto dell'infortunato Karl Nagelsmann ha convocato Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 del Lipsia.

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