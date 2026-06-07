Tegola Germania, la stellina Lennart Karl salta il Mondiale per infortunio

Julian Nagelsmann, CT dei tedeschi, ha dichiarato: "È uno shock enorme per lui e per tutti noi che debba saltare il Mondiale. È ‌solo una piccola consolazione il fatto che sia giovane e abbia ancora tanti tornei davanti a sé". L'attaccente infatti, nonostante la giovanissima età, è reduce da una stagione di altissimo profilo con i bavaresi: 35 presenze, 9 reti e 8 assist. Una contribuzione ogni 116 minuti circa, dato notevolissimo per un classe 2008.