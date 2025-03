Tas dà ragione a Eto'o: potrà candidarsi a comitato esecutivo Caf

Samuel Eto'o potrà candidarsi al comitato esecutivo della Caf, la Confederazione calcistica africana. L'ex stella di Inter e Barcellona ha vinto il ricorso presentato al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione della Caf che lo aveva escluso ritenendolo non idoneo. Eto'o è presidente della federcalcio camerunense dal 2021. L'assemblea generale della Confederazione del calcio africano è in programma il prossimo 12 marzo a Il Cairo, con l'attuale presidente, il miliardario sudafricano Patrice Motsepe, candidato unico per un secondo mandato di quattro anni.