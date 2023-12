OSPITE A PRESSING

L'ex portiere è tornato a parlare per la prima volta in una trasmissione sportiva

© ufficio-stampa Stefano Tacconi torna a parlare in una trasmissione di calcio e lo fa a Pressing, su Italia 1, dopo le due interviste in studio a Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. L'ex portiere bianconero, in ripresa dopo l'emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma di un anno e mezzo fa, è intervenuto sui temi più caldi del campionato.

"Con questa Inter, per la Juve sarà molto dura vincere il campionato- dice Tacconi in avvio di puntata- anche se il Napoli è stato sfortunato nel posticipo del Maradona. Poi i nerazzurri hanno Sommer che è un grande portiere, l'avevo visto fare miracoli anche con la nazionale svizzera. Comunque tra Inter e Juve vincerà chi avrà più testa e gestirà meglio la pressione".



Tacconi si aspettava una Juve competitiva in questa stagione: "Come l'Inter ha una forza che le altre squadre non hanno. Era inevitabile che ci fosse uno spirito di rivalsa dopo la stagione scorsa in cui tra punti tolti, ridati e ritolti i bianconeri non hanno retto mentalmente. La squadra di Allegri potrebbe essere favorita per il fatto che non partecipa alle coppe internazionali".



L'ex portiere non ha peli sulla lingua e critica i mancati interventi del VAR in occasione degli episodi più discussi di Napoli-Inter: "Vedo che c'è una mancanza di coraggio di chi sta al monitor. Il VAR deve maggiormente entrare nelle vicende di campo".