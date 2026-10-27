Atalanta in emergenza, Sarri perde anche Bellanova e Scamacca: il report medico del club

L'Atalanta continua a perdere pezzi. Agli otto indisponibili, si aggiungono Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca. Il laterale aveva lasciato anzitempo il campo nel corso del match casalingo con il Frosinone. Come riportato dal club, il laterale "si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo."