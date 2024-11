Sverko insacca, ma è fallo di mano: il finale è da thriller

DI FRANCESCO: "NON MI SEMBRA EVIDENTE"

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, non è d'accordo sull'annullamento della rete: "Non sono così convinto che il fallo di mano sia oggettivo come dite. Ma vorrei valutare più che altro un arbitraggio che è sembrato dall'altra parte per tutta la partita. Peccato perché quel gol sarebbe stato il giusto epilogo della partita, ce lo saremmo meritato per quanto fatto"