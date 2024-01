Supercoppa, Mazzarri: "Recuperati Cajuste e Zielinski, sto studiando qualche novità"

VERSO NAPOLI-FIORENTINA

Il tecnico azzurro: "Il mercato non mi interessa, siamo concentrati sulla Fiorentina"

Tutto pronto a Riad per la Supercoppa italiana. La prima semifinale vedrà di fronte Napoli e Fiorentina, con gli azzurri chiamati a dare una risposta sul campo per confermare di essere sulla buona strada per uscire dal momento di crisi tra fine 2023 e inizio 2024. "Il mercato non ci distrae e no mi interessa, siamo concentrati - ha spiegato Walter Mazzarri -. Veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una gara che dia convinzione e serenità ai ragazzi". "La formazione non l'ho ancora decisa, ma sto studiando qualcosa di diverso contro la Fiorentina - ha aggiunto -. Cajuste e Zielinski sono recuperati e dovrebbero farcela".

LA CONFERENZA DI MAZZARRI



Mercato incide nella testa?

"Il mercato? Io penso solo alla partita di domani. Sono abituato così da sempre e cerco di inculcare questa mentalità anche ai ragazzi per non farli distrarre dal mercato"

Svolta con la Salernitana?

"I ragazzi avevano perso un po' la fiducia. Questa vittoria con la Salernitana ci ha dato il morale e fiducia giusti per le partite successive. Sia in Supercoppa, sia in campionato"

Zielinski, Cajuste e Demme

"Cajuste dovrebbe provare tra poco in allenamento e potrebbe farcela. E così anche Zielinski. Lo valuterà meglio stasera. Demme ha avuto uno stiramento a un gemello. Ieri non si è allenato e difficilmente sarà a disposizione"

La finale del 2012

"Non amo parlare del passato. Fu una finale particolare. Lasciamo perdere, guardiamo avanti. Questo è un Napoli diverso. La società ha fatto passi avanti da gigante. Veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una gara che dia convinzione e serenità ai ragazzi perché tornino a giocare col giusto equilibrio"

Simeone titolare?

"La formazione la vedrò domani, devo pensarci. Simeone è possibile che giochi perché sta facendo bene. E' un candidato"

Modulo diverso?

"Quello che ho pensato, lo tengo per me. Abbiamo fatto solo due allenamenti e mi serve il tempo di valutare. Settimane fa abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare durante la gara. Comunque credo che giocheremo come nelle ultime gare per quanto riguarda il modulo"

Errori da non ripetere con la Viola

"E' stata una brutta sconfitta in campionato con la Fiorentina, ma c'era Garcia al comando e non mi piace commentare l'operato di un collega. Detto questo, ho cercato di capire cosa si può fare di meglio per non ripetere la stessa prestazione. Ho visto una grande Fiorentina, che ha fatto una grande gara. E il Napoli ha sofferto. Per questo cercherò di fare qualcosa di diverso domani"

Il nuovo format

"Non sta a me commentarlo. Han pensato di fare queste due gare. Andrebbe chiesto alla Federazione perché"

Tanti giocatori in Arabia

"C'è una crisi del calcio europeo che ha meno potenzialità economiche. E i giocatori più importanti possono essere attratti dai soldi dell'Arabia Saudita. Con migliori giocatori, il campionato arabo migliorerà. E' chiaro però che porterà anche via buoni calciatori all'Europa e non solo"



LE PAROLE DI SIMEONE



Non da favoriti in Supercoppa

"Siamo qui perché siamo i Campioni d'Italia e lo dimostreremo. Daremo il massimo in questa competizione importante per riuscire a trovare le energie giuste"

Supercoppa importante anche per il morale

"Quello che ho fatto con la Fiorentina non ha niente a che vedere con quello che ho fatto col Napoli l'anno scorso. La Fiorentina è una buona squadra e dovremo cercare di limitare il suo possesso palla. In questo momento serve umiltà e spirito di squadra. Non bisogna pensare singolarmente"

Ostacolo Fiorentina

"Continuo a tenere un diario con tutti i momenti che attraverso. Mi aiuta molto a trovare la fiducia e a crescere. Contro la Fiorentina sarà difficile. Io cerco di analizzare tutto e il mister mi aiuterà a trovare le soluzioni giuste"

Segnare per la finale

"Per un calciatore e un attaccante segnare è importante in tutte le gare. Anche domani. La posizione di Kvara? Io cerco di adattarmi alle scelte del mister. Avere giocatori come lui vicini è sempre buono"

Sul ritiro e i contatti con Adl

"Il ritiro è un buon modo per stare insieme e capire che siamo tutti nella stessa barca. Il presidente non l'abbiamo visto in questi giorni. Noi cerchiamo di lavorare e stare uniti. Meno si parla e meglio è in questi momenti. Contano solo i fatti".