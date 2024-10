Paura per Cristiano Ronaldo: la compagna Georgina ricoverata per una polmonite

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha vissuto giorni difficili in Arabia Saudita. La stessa influencer infatti, ha raccontato di essere stata ricoverata in una clinica in Arabia Saudita a causa di una polmonite. "Finalmente sono tornata a casa - ha scritto la 30enne argentina in un messaggio postato su Instagram -. Ora sto meglio, ma sono ancora in convalescenza con la mia famiglia". Nella storia si vedono anche dei fiori che le ha fatto ritrovare nell'abitazione il figlio Cristiano Junior ma non solo. Quest'ultimo le ha scritto anche un biglietto con un messaggio d'amore.