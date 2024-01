Supercoppa italiana, tutto quello che c'è da sapere

SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter in campo su Mediaset dal 18 al 22 gennaio nello stadio dell'Al Nassr di CR7, attesa in tribuna una parata di stelle: Del Piero, Cannavaro, Vieri, Materazzi, Ferrara, Zambrotta, Toni, Cambiasso

La nuova Supercoppa italiana, la prima che si giocherà con il nuovo format a quattro squadre e che andrà in scena a Riad dal 18 al 22 gennaio in esclusiva su Mediaset, sta per vedere la luce: si parte giovedì 18 alle 20 con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina, venerdì 19 sempre alle 20 in campo Inter e Lazio. A dare lustro all'evento, che sarà anche il biglietto da visita per la vendita dei diritti tv all'estero, ci saranno anche gli ambasciatori della Serie A: Del Piero, Cannavaro, Vieri, Materazzi, Ferrara, Zambrotta, Toni e Cambiasso hanno confermato la loro presenza e arriveranno in Arabia Saudita il giorno prima della finale.

Insieme al loro in tribuna ci saranno quasi sicuramente anche gli ex del nostro campionato che la scorsa estate hanno scelto i dollari della Saudi Pro League, in particolare Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic, che giocano nelle due formazioni della capitale, l'Al Hilal e l'Al Nassr.

SQUALIFICHE DI SUPERCOPPA: IL REGOLAMENTO

Chi sarà espulso nel ventesimo turno di Serie A salterà il ventunesimo turno e non la Supercoppa italiana, prevista tra le due giornate di Serie A in esame. Nessun giocatore di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli rischia quindi di saltare la Supercoppa per somma di ammonizioni o espulsioni perché chi verrà squalificato per il 13 e 14 gennaio sarà a disposizione in Arabia Saudita e salterà il successivo weekend di Serie A.

Il discorso cambia in caso di espulsione o raggiungimento della somma di ammonizioni durante la Supercoppa perché se un giocatore:

- Viene espulso in semifinale salta la finale di Supercoppa

- Viene ammonito in semifinale da diffidato salta il 21esimo turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter)

- Viene ammonito in finale da diffidato salta il 21esimo turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter)

- Viene espulso in finale salta il 21esimo turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter)

- Viene ammonito in semifinale entrando in diffida e riceve un giallo in finale salta il 21esimo turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter)

LO STADIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Lo stadio dell'Università Re Saud (in inglese King Saud University Stadium), conosciuto anche come Al-Awwal Park per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite interne dell'Al-Nassr. Coperto da una struttura metallica, lo stadio può apparire dorato o marrone a seconda della luce solare. Solo il lato ovest differisce dall'edificio principale per un diverso rivestimento esterno. Il nome dell'impianto deriva da quello dell'ateneo della città, fondato nel 1957, che comprende lo stadio e altri campi sportivi adiacenti all'interno del proprio campus.

