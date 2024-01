Supercoppa Italiana 2024: dove vedere le partite, giorni, orari e telecronisti

GLI APPUNTAMENTI

Tutto in diretta su Canale 5, sul nostro sito e Mediaset Infinity

© ansa Tutte le partite della Supercoppa Italiana 2024 si potranno vedere in diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity in modalità gratuita. Sarà un'edizione storica, quella della Supercoppa Italiana 2024. Per la prima volta, seguendo lo stile spagnolo, sarà assegnata attraverso le final four in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio.

QUALI SONO LE PARTITE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 2024?

18 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Napoli-Fiorentina

19 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Inter-Lazio

22 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Finale

QUALI SONO I TELECRONISTI DELLE PARTITE DI SUPERCOPPA ITALIANA?

Le due semifinali, Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, saranno commentate dalla coppia Riccardo Trevisani-Massimo Paganin. La finalissima avrà come voci quelle di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

LO STADIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Lo stadio dell'Università Re Saud (in inglese King Saud University Stadium), conosciuto anche come Al-Awwal Park per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite interne dell'Al-Nassr. Coperto da una struttura metallica, lo stadio può apparire dorato o marrone a seconda della luce solare. Solo il lato ovest differisce dall'edificio principale per un diverso rivestimento esterno. Il nome dell'impianto deriva da quello dell'ateneo della città, fondato nel 1957, che comprende lo stadio e altri campi sportivi adiacenti all'interno del proprio campus.