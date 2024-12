Supercoppa Italiana, le statistiche verso Inter-Atalanta e Milan-Juventus

La Juventus ha vinto solo due delle ultime 12 gare contro il Milan considerando tutte le competizioni (6N, 4P), dopo che aveva trovato il successo in tutte le nove precedenti.

Sono stati segnati appena quattro gol nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan considerando tutte le competizioni e in particolare le due più recenti sono terminate 0-0; nella loro storia dal 1929/30 mai queste due formazioni hanno pareggiato a reti bianchi più incontri di fila.

Sono tre i precedenti tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana: i bianconeri hanno vinto il più recente (1-0 nel 2019), dopo che le prime due sfide erano terminate ai calci di rigore (un successo a testa).

La Juventus è la squadra che ha vinto più volte la Supercoppa Italiana: nove, in 17 partecipazioni; dall’altra parte, il Milan ha alzato il trofeo in sette delle 12 occasioni in cui ha disputato la finale della competizione.

Il Milan non ha segnato subendo la sconfitta nelle ultime due gare di Supercoppa Italiana (0-1 contro la Juventus nel 2019 e 0-3 contro l’Inter nel 2023), dopo che aveva trovato almeno un gol in tutte le 10 precedenti, collezionando nel parziale cinque successi, tre pareggi e due sconfitte.

La Juventus ha perso solo una delle ultime 31 gare disputate considerando tutte le competizioni (13V, 17N), ad ottobre contro lo Stoccarda in Champions League; in particolare, in questa stagione, nessuna squadra dei cinque grandi campionati europei ha trovato la sconfitta meno volte rispetto ai bianconeri (un KO anche per il Liverpool).

Il Milan è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 partite giocate in tutte le competizioni (7V, 4N), dopo che era stato sconfitto in tre delle cinque precedenti (2V).

Teun Koopmeiners è stato coinvolto in ben quattro gol nelle sue ultime quattro gare giocate contro il Milan (tre reti e un assist); contro nessuna avversaria italiana ha realizzato più reti considerando tutte le competizioni (tre anche contro Hellas Verona, Monza e Torino).

Dusan Vlahovic (15) e Rafael Leão (17) sono due dei quattro giocatori di Serie A che hanno segnato più gol su azione nell’anno solare 2024 considerando tutte le competizioni – con loro Ademola Lookman (18) e Marcus Thuram (17).

Tammy Abraham è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare da titolare disputate contro la Juventus; grazie a cinque gol e tre assist in stagione, è il secondo giocatore del Milan per rapporto tra minuti giocati e partecipazioni a rete: una ogni 112 minuti, solo Christian Pulisic (una ogni 110) ha fatto meglio in rossonero nel 2024/25.