Supercoppa Italiana, i palloni dei gol della EA Sports Fc Supercup con Bazr

I tifosi potranno ottenere un pezzo di leggenda tra le mani con l’app di live social shopping Bazr
La EA SPORTS FC Supercup sta per prendere il via a Riad con il suo consueto carico di emozioni, grandi giocate e gol. Proprio i palloni delle reti messe a segno nel corso delle due gare di Semifinale e della Finale, che si giocheranno all’Al-Awwal Park rispettivamente il 18,19 e 22 dicembre, potranno diventare fantastici oggetti da collezione per gli appassionati.
Grazie alla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Bazr, infatti, anche in questa edizione i palloni dei gol di Napoli, Bologna, Inter e Milan saranno raccolti in campo, certificati e venduti sull’app Bazr. Sarà possibile ottenere gli esclusivi oggetti da collezione attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – seguendo le dirette sull’app che faranno seguito alle Semifinali Napoli-Milan del 18 dicembre e Bologna-Inter del 19 dicembre e alla Finale del 22 dicembre.
Sono già molti i palloni che nel corso di questa stagione di Serie A Enilive gli appassionati del calcio italiano hanno potuto ottenere grazie alla piattaforma Bazr, confermando il grande entusiasmo verso questa iniziativa, che consente ai tifosi di far proprio un oggetto unico ed esclusivo come il pallone di un gol, che racchiude in sè tutte le emozioni e le ambizioni che si sviluppano in ogni partita.