Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
supercoppa italiana

Supercoppa Italiana, i palloni dei gol della EA Sports Fc Supercup con Bazr

I tifosi potranno ottenere un pezzo di leggenda tra le mani con l’app di live social shopping Bazr

15 Dic 2025 - 12:23
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La EA SPORTS FC Supercup sta per prendere il via a Riad con il suo consueto carico di emozioni, grandi giocate e gol. Proprio i palloni delle reti messe a segno nel corso delle due gare di Semifinale e della Finale, che si giocheranno all’Al-Awwal Park rispettivamente il 18,19 e 22 dicembre, potranno diventare fantastici oggetti da collezione per gli appassionati.

Grazie alla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Bazr, infatti, anche in questa edizione i palloni dei gol di Napoli, Bologna, Inter e Milan saranno raccolti in campo, certificati e venduti sull’app Bazr. Sarà possibile ottenere gli esclusivi oggetti da collezione attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – seguendo le dirette sull’app che faranno seguito alle Semifinali Napoli-Milan del 18 dicembre e Bologna-Inter del 19 dicembre e alla Finale del 22 dicembre.

Sono già molti i palloni che nel corso di questa stagione di Serie A Enilive gli appassionati del calcio italiano hanno potuto ottenere grazie alla piattaforma Bazr, confermando il grande entusiasmo verso questa iniziativa, che consente ai tifosi di far proprio un oggetto unico ed esclusivo come il pallone di un gol, che racchiude in sè tutte le emozioni e le ambizioni che si sviluppano in ogni partita.

Leggi anche

Supercoppa, il programma delle semifinali: Napoli-Milan e Bologna-Inter su Italia1

supercoppa italiana
palloni
gol

Ultimi video

01:24
Tomori: "Saremo forti nei duelli"

Tomori: "Saremo forti nei duelli"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

00:18
PER SITO MCH RIENTRO MILAN 1

Milan, il rientro dei campioni in Italia

00:52
DICH LEAO A MALPENSA 1

Leao: "Conceiçao ha portato un cambiamento"

01:29
DICH CALABRIA A MALPENSA 1

Calabria: "Un sogno alzare questa coppa. Conceiçao grande allenatore"

01:13
PER SITO MCH RIENTRO INTER (PELLEGATTI) 1

Inter, rientro in Italia a testa bassa dopo la sconfitta

02:07
SRV FOCUS SUPERCOPPA TBD (Fabio Manfreda) 6/1 ok

Conceiçao sveglia il Milan: il trionfo che non t'aspetti

01:15
SRV RULLO TREVISANI SU SUPERCOPPA 6/1 1

Trevisani: "Milan, che rimonta! Leao clamoroso"

01:47
MCH CONCEICAO BALLA E FUMA IL SIGARO POST INTER SUPERCOPPA 06/01 1

Conceiçao show: balla e fuma il sigaro nello spogliatoio

04:24
Ibrahimovic: "L'adrenalina c'è"

Ibrahimovic: "Faremo qualcosa sul mercato, è tutto sotto controllo"

05:14
La cerimonia di presentazione della Finale 2025

La cerimonia d'apertura della Finale 2025

03:20
Marotta: "Artefici del nostro destino"

Marotta: "Artefici del nostro destino"

03:57
Simonelli: "Esperienza positiva"

Simonelli: "Esperienza positiva"

02:04
Materazzi e Zambrotta: "Rischi di una partita secca"

Materazzi e Zambrotta: "Rischi di una partita secca"

01:24
Tomori: "Saremo forti nei duelli"

Tomori: "Saremo forti nei duelli"

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:50
Conto alla rovescia: Audi Revolut F1 Team, lancio il 20 gennaio
gabbia
13:49
Escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione
13:49
Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale
13:49
Juve, Cobolli Gigli: "La cura Spalletti inizia a dare frutti"
13:38
Supercoppa, il programma delle semifinali: Napoli-Milan e Bologna-Inter su Italia1