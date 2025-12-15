Supercoppa Italiana, i palloni dei gol della EA Sports Fc Supercup con Bazr

Grazie alla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Bazr, infatti, anche in questa edizione i palloni dei gol di Napoli, Bologna, Inter e Milan saranno raccolti in campo, certificati e venduti sull’app Bazr. Sarà possibile ottenere gli esclusivi oggetti da collezione attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – seguendo le dirette sull’app che faranno seguito alle Semifinali Napoli-Milan del 18 dicembre e Bologna-Inter del 19 dicembre e alla Finale del 22 dicembre.