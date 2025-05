Supercoppa Italiana, è ufficiale: si giocherà ancora in Arabia con il format a 4

Si disputerà ancora in Arabia Saudita la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Nel corso dell'Assemblea di Serie A tenutasi in videoconferenza in mattinata, l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rivelato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre. Sicure qualificate Milan e Bologna finaliste di Coppa Italia, mentre le altre due squadre al via dovrebbero essere Napoli e Inter in piena lotta per lo Scudetto. Anche la prossima edizione è un'esclusiva Mediaset, che trasmetterà semifinali e finale.