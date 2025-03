Supercoppa Italiana, confermato il format a quattro squadre: rimane l'incognita Arabia

Cinque delle ultime sette edizioni della Supercoppa Italia sono state giocate in Arabia Saudita, ma non è scontato che anche la prossima abbia lo stesso destino. L'Arabia Saudita ha infatti acquistato i diritti per ospitare due delle prossime quattro Supercoppe italiane e potrà dunque scegliere se essere la casa del torneo anche nella prossima stagione o se "saltare" un anno. Un punto sottolineato anche dal Presidente della Lega Ezio Simonelli: "È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell'Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione".