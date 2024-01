Supercoppa italiana, De Siervo: "Orgogliosi di esportare il nostro calcio. Sarri? È stato frainteso..."

"Come Serie A siamo soddisfatti di poter giocare la quarta edizione della Supercoppa italiana qua in Arabia Saudita. Siamo arrivati qui per primi e la formula è nuova, guardiamo con grande interesse a questo tipo di formula e presenta sullo scenario internazionale le quattro squadre che si sono più distinte nel corso dell'ultima stagione". Così l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo in conferenza stampa alla vigilia della prima semifinale della Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina - L'obiettivo è quello di utilizzare la Supercoppa per esportare, come fanno già leghe come NFL o NHL, partite ufficiali e quello di continuare a conquistare dei tifosi. Questo mercato si è aperto di recente rispetto ad altre aree del pianeta ed è rilevante esportare qui le eccellenze del nostro Paese, che sono le quattro squadre che si sono distinte maggiormente. La Fiorentina e il Napoli l'anno scorso hanno dato spettacolo, siamo molto orgogliosi di poter presentare domani una super partita. E ancora: "Sarri? Penso che sia stato frainteso, non penso che un professionista come lui possa dire una cosa del genere, fa parte di un sistema di professionisti che consente di trasmettere queste partite".