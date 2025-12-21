Supercoppa italiana, Conte: "Alla fine ci si ricorda solo di chi ha vinto"

Annata strana per la tua storia. Dal punto di vista umano e sportivo, essere usciti da una difficoltà brutta, cosa dà in più come gruppo?

"Non dobbiamo dimenticare comunque da dove arriviamo, da un traguardo straordinario e inaspettato dopo un 10° posto. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. A inizio anno l'ho detto che sarebbe stata un'annata complicata, avendo immesso 9 giocatori nuovi. Non si fanno i trapianti in quattro e quattr'otto. Sapevo che sarebbe stata la mia stagione più difficile, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere".