Supercoppa in Arabia, De Laurentiis: "Ma siete deficienti, si giochi all'Olimpico". Preallertate Milan e Atalanta

arabia saudita

Il cambio di date richiesto dall'Arabia Saudita non convince gli azzurri che stanno pensando di ritirarsi. La Fiorentina smentisce dubbi

Supercoppa Italiana, l'albo d'oro: Juventus davanti a tutte















Sampdoria, una vittoria (1991) 1 di 9 © facebook SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © facebook

© acffiorentina

© twitter

© asroma

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Supercoppa Italiana 2024, la prima con la formula della Final Four con partite che saranno trasmesse tutte su Canale 5, cambia date ma potrebbe pure cambiare le squadre partecipanti. Su richiesta dell'Arabia Saudita non si giocherà più a Gedda a inizio gennaio ma tra il 21 e il 25 dello stesso mese, cosa che non piace al Napoli che sta pensando di ritirarsi dalla competizione lasciando sole Inter, Lazio e Fiorentina. "Ma siete deficienti? Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto solo 'ragionate'", ha detto il presidente De Laurentiis in occasione di un evento alla Luiss di Roma. Ma la Lega Calcio non si vuole far trovare impreparata e ha già preallertato Milan e Atalanta.

Ieri il consiglio della Serie A ha varato le nuove date della Supercoppa, che impattano anche sulla 21.a giornata di campionato, trovando un certo malumore da parte di Aurelio de Laurentiis che pensa di ritirarsi dalla competizione, rinunciando anche ai premi previsti. "I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Quando uno parla di sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi devo preoccupare - ha detto ancora il presidente del Napoli - Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono?". La Fiorentina invece smentisce le stesse perplessità che le erano state attribuite.

Ufficialmente ancora nessuna decisione ma è chiaro che il governo del nostro calcio è già al lavoro per non farsi trovare impreparato, nel caso: non si cambia la formula della Final Four, anche perché ha garantito maggiori entrate dall'Arabia, e per questo con Inter, Lazio e Fiorentina sarebbero chiamate Milan o eventualmente Atalanta che lo scorso anno erano arrivate in classifica subito dopo nerazzurri e biancocelesti.