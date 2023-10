La nuova Supercoppa italiana slitta a fine gennaio: finale il 25 a Jeddah

CAMBIO DI DATE

Il 21 e 22 le semifinali con al via Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina: tutte le partite al Prince Abdullah Al Faisal Stadium e in diretta su Canale 5

© Getty Images Slitta a fine gennaio 2024, su richiesta degli organizzatori sauditi, la Supercoppa italiana. Inizialmente prevista dal 4 all'8 dello stesso mese, la prima volta con la formula della "final four" si svolgerà il 21 e 22 gennaio con finale il 25. Al via Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Le partite si giocheranno al Prince Abdullah Al Faisal Stadium di Jeddah e andranno tutte in diretta su Canale 5.

Di conseguenza, cambiano alcune date della Serie A e della Coppa Italia. In particolare, per quanto riguarda il campionato la 19.a giornata si disputerà domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard, mentre la 21.a giornata si giocherà domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi il mercoledì 17 gennaio 2024 (rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45) e due anticipi il giovedì 18 gennaio 2024 (rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45) che vedranno in campo le quattro squadre che poi si giocheranno la Supercoppa.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, gli ottavi di finale si disputeranno tra il 6 dicembre, il 20 dicembre e il 3 gennaio (quest'ultima data invece del 10 e del 17 gennaio), mentre i quarti si giocheranno mercoledì 10 gennaio (anziché il 31 gennaio).