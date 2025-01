Milan, Conceiçao: "Nell'intervallo non ho dato baci, non sono qui per farmi amici ma per vincere"

"Se c’è la possibilità di vedere le due punte? Sì. Chiaro che sì. L’abbiamo fatto nel secondo tempo. Morata spesso viene in appoggio, le nostre ali, Jimenez e Pulisic, non hanno fatto quello che volevo io a livello di profondità e siamo stati quasi inesistenti a livello di attacco. Ho giocato per anni col 4-4-2, ma avevamo preparato qualcosa di diverso che però non abbiamo fatto nel primo tempo. Comunque sì, in futuro ci sarà la possibilità di giocare con due riferimenti davanti".



E ancora: "Se ho toccato qualche corda particolare? Dopo 45' non ho dato baci ai giocatori ma ero arrabbiato perché la squadra non faceva le cose che avevamo preparato. Questo è un buon gruppo, a volte manca di cattiveria ma nel tempo arriverà. I giocatori hanno bisogno di belle parole ma anche di qualche botta. Io non sono di abbracci, mi arrabbio. Non sono venuto per farmi amici ma per vincere. L'importante è lavorare bene e dare energia positiva. Sono molto contento del gruppo, che ha accettato il messaggio e un allenatore poco simpatico che non sorride tanto".