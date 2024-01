Le pagelle di Piantanida: Dimarco e Thuram pagella di coppia, Immobile da Promessi Sposi  

INTER-LAZIO

Barella gioca con il suo classico cappellino in testa, Gila vince una puntata di Caduta Libera

BARELLA 7,5 Anche in Arabia mette il cappellino di lana per proteggere la testa del centrocampo. Ma se gli piace il cappello perché non può metterselo? Lasciatelo in pace. Lo sappiamo che in inverno esce dal letargo, è la sua natura, lui è così, lo sappiamo che è un pazzo buono, come dice Acerbi. Ma buono, buono, buono, buono, buono. Volete aggiungere voi un “buono”?

IMMOBILE 4 Diversi temi sul tavolo: sta bene o no? È ancora quello di una volta? La Lazio gioca meglio con Castellanos? Discussioni che ,“al pai d’una questione di letteratura o di filosofia, potrebbero durare secoli”, per usare le parole di Renzo nei Promessi Sposi. In sostanza: può aver fallato ancora.

BASTONI 7 Se fossimo ad un tavolo di poker ogni azione sarebbe uno showdown perché quando scende sulla sinistra scopre sempre tutte le carte e gli avversari scoprono che non hanno in mano niente per fermarlo.

GILA 6 Ora, non sarà certo la partita che farà venir voglia al Real Madrid di ricomprarselo, anche se ci stanno pensando davvero. Però tra tutti i giocatori della Lazio che in questa serata hanno partecipato a una puntata speciale di Caduta Libera, è l’unico che non finisce nella botola.

DIMARCO & THURAM 8 Avete presente quelli che sui social hanno il profilo di coppia? Noi sdoganiamo la Pagella di coppia, esultano allo stesso modo, si sfottono con affetto, si scambiano gol e assist. Allora fate un sito per la festa, quelli con l’iban in fondo, dove i tifosi possono regalare uyn viaggio di nozze calcistico. Solo che se continuano così si fanno Maldive, Australia, Papua Nuova Guinea, California e stanno in giro un anno.