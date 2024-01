La moviola della Supercoppa, Cesari boccia Rapuano: "Voto 4"

© Getty Images

"Rapuano non mi è assolutamente piaciuto, voto 4". Graziano Cesari boccia il direttore di gara della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter: "La prima ammonizione di Simeone per fallo su Calhanoglu non c'è, mi sembra un fallo normale - ha detto l'ex arbitro a Supercoppa italiana LIVE su Mediaset - Nel primo tempo Calhanoglu mette giù Zerbin e l'arbitro non prende provvedimenti, poi al 26' il turco commette fallo su Lobotka e anche in questo caso l'arbitro lascia stare. Al terzo intervento si prende il giallo su quello che è meno fallo dei tre. Perché non ha fatto la stessa cosa con Simeone?", si chiede Cesari, criticando la gestione dei cartellini da parte dell'arbitro. "Se mandi un messaggio nel primo tempo, perché nel secondo tempo cambi modo di arbitrare?". E sul fallo di Barella che gli costa l'ammonizione (salterà la Fiorentina): "Tocca nettamente la palla prima e lo ammonisce perchè protesta. Rapuano ha buttato al vento una grande occasione".