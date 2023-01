Inzaghi per il record di Capello e Lippi, Pioli per il bis dopo lo scudetto

Il bilancio degli scontri tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli è a favore del nerazzurro: 7 vittorie contro le 5 dell'allenatore rossonero, con 4 pareggi. A favore dell'interista c'è anche l'ottimo palmarès nelle partite secche, un buon viatico verso il derby di Supercoppa italiana in palio a Riyad. Inzaghino, dopo il successo ottenuto contro la Juventus un anno fa, ha vinto questo torneo tre volte e va a caccia di un record: la quarta Supercoppa personale al pari dei recordman Marcello Lippi e Fabio Capello. Per ottenere questo primato, deve sperare che la sua Inter batta il Milan, che non vince questo trofeo dal dicembre 2016.