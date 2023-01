Inter, la vendetta di Calhanoglu sul Milan: "Questo è il karma, 3-0 e a casa"

"È una vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento grazie ai miei compagni e ai tifosi che sono venuti qui. Abbiamo vinto 3-0 e non dobbiamo dire altro. Voglia di rivincita dopo le feste scudetto del Milan? Io preferisco stare zitto ma è stato pesante per me vedere certe cose che non mi aspettavo, ma il karma torna tutto". Hakan Calhanoglu consuma la 'vendetta' nei confronti della sua ex squadra dopo il trionfo dell'Inter in Supercoppa. "Avevamo fame, loro devono rispettarci - ha detto ai microfoni di Mediaset - È finita 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente, li abbiamo mangiati".