Bologna-Inter, formazioni ufficiali: Bonny con Thuram in attacco, de Vrij in mezzo alla difesa. Italiano con Bernardeschi

Nel Bologna, davanti alla difesa titolare, ci sarà il solito centrocampo a due, questa volta con Moro e Pobega, e il tridente sulla trequarti formato da Orsolini, Odgaard e Bernardeschi dietro a Castro. Sarà molto interessante vedere come il 3-5-2 e il 4-2-3-1 andranno a incastrarsi. Gli esterni alti rossoblù usciranno forte sui braccetti nerazzurri (nella logica del pressing uomo su uomo di Italiano) e i due centrocampisti prenderanno le mezzali dell'Inter, con il trequartista sul play avversario. Da valutare quanto in profondità si spingeranno i laterali bassi del Bologna per contrastare i quinti di Chivu. La marcatura individuale, contro l'Inter, è sempre pericolosa per le rotazioni costanti dei giocatori nerazzurri (anche se sono meno marcate rispetto all'era Inzaghi).