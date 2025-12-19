Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA ITALIANA

Bologna-Inter, formazioni ufficiali: Bonny con Thuram in attacco, de Vrij in mezzo alla difesa. Italiano con Bernardeschi

Nella seconda semifinale, in diretta su Italia 1, si decide chi affronterà il Napoli nell'ultimo atto di lunedì

di Redazione
19 Dic 2025 - 18:52

Bologna-Inter, in diretta dalle 20 su Italia 1, ci darà il nome della seconda finalista di Supercoppa Italiana. Esclusa la possibilità del derby, ci potrebbe essere un sontuoso Napoli-Inter o un suggestivo Napoli-Bologna, con la possibilità per Italiano di inseguire un secondo trofeo dopo la Coppa Italia di maggio. Nella formazione nerazzurra in porta ci sarà l'argentino Martinez, tra Bisseck e Bastoni tocca a De Vrij. A centrocampo, con Luis Henrique e Dimarco esterni, Barella e non Frattesi, con Zielinski in regia e Mkhitaryan a completare il reparto. Davanti Bonny con Thuram.

Nel Bologna, davanti alla difesa titolare, ci sarà il solito centrocampo a due, questa volta con Moro e Pobega, e il tridente sulla trequarti formato da Orsolini, Odgaard e Bernardeschi dietro a Castro. Sarà molto interessante vedere come il 3-5-2 e il 4-2-3-1 andranno a incastrarsi. Gli esterni alti rossoblù usciranno forte sui braccetti nerazzurri (nella logica del pressing uomo su uomo di Italiano) e i due centrocampisti prenderanno le mezzali dell'Inter, con il trequartista sul play avversario. Da valutare quanto in profondità si spingeranno i laterali bassi del Bologna per contrastare i quinti di Chivu. La marcatura individuale, contro l'Inter, è sempre pericolosa per le rotazioni costanti dei giocatori nerazzurri (anche se sono meno marcate rispetto all'era Inzaghi).

Supercoppa Italiana, dove vedere Bologna-Inter in tv
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano 
Inter (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
Arbitro: Chiffi
Diretta tv: ore 20 su Italia 1 e Sportmediaset.it. Pre-partita in diretta dalle 19 su Italia 1 e Sportmediaset.it

