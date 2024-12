La Supercoppa Europea è pronta a tornare in Italia: Udine si candida a ospitare la competizione

Come riportato da Il Messaggero Veneto, i tecnici della UEFA avrebbero raggiunto il Friuli negli ultimi giorni per valutare la situazione del Bluenergy Stadium, in grado di ospitare fino a 25.000 spettatori, e soprattutto trovando l'appoggio di FIGC, Regione Friuli Venezia Giulia e Udinese che stanno spingendo per l'assegnazione. L'ok dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre bisognerà attendere ancora per sapere se il Bluenergy Stadium sarà anche la sede della Final Four di Nations League.