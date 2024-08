Supercoppa europea, emergenza Atalanta per la finale col Real

verso la supercoppa europea

Gasperini deve rinunciare a Scalvini, Toloi, Scamacca e Zaniolo infortunati e il mercato di certo non aiuta...

Sul febbrile conto alla rovescia dell'Atalanta per l'appuntamento col Real Madrid e la Supercoppa europea pesano la conta degli indisponibili e gli imprevisti del calciomercato. Marc Pubill, l'esterno catalano dell'Almeria, campione olimpico con la Spagna, non ha superato le visite mediche e quindi non è stato tesserato. Mercoledì, a fare la storia, a Varsavia, non ci saranno nemmeno gli infortunati Scalvini, Scamacca, Toloi, Zaniolo, il separato in casa Koopmeiners, che vuole solo la Juventus, e l'attaccante El Bilal Touré, depennato dalla lista dopo l'amichevole col St.Pauli di venerdì scorso e intenzionato ad andare via.

Problemi e spaccature che non sfiorano i seimila tifosi al seguito, tra voli diretti e triangolazioni, pullman, minivan, auto e moto, in corteo e in vacanza. Per chi rimane in città e provincia c'è il maxischermo del Comune di Bergamo in zona autolinee, riservato ai tremila prenotatisi online, ma pure i locali rimasti aperti e qualche spazio estivo si preparano al pienone.

A una settimana dall'inizio del campionato, la squadra manca ancora di un difensore, di un uomo di fascia destra e del sostituto di Koopmeiners. Sfumato lo spagnolo Pubill come laterale, il direttore sportivo, Tony D'Amico, può virare sul brasiliano Wesley, coetaneo ma brevilineo, del Flamengo, o in subordine sul gallese Neco Williams, 2001 del Nottingham già avversario in maglia Liverpool nell'autunno del 2020 nel girone di Champions. Danso del Lens per la difesa e O'Riley del Celtic da centrocampista avanzato gli altri nomi caldi.

Quanto alla partita imminente, con volo diretto martedì di buon'ora, Gian Piero Gasperini non ha alternative alla vecchia guardia. Ossia il portiere di coppe Musso, Djimsiti, Hien e Kolasinac a protezione, Zappacosta e Ruggeri sulle corsie, De Roon ed Ederson in mezzo anche se la novità estiva Sulemana ha recuperato dalla distorsione alla caviglia destra di Amburgo, Pasalic tra le linee dietro De Ketelaere e Lookman. Gli altri innesti Godfrey e soprattutto Retegui possono mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte, ma a partita in corso.

Per fare numero, aggregati sette della rosa dell'Under 23: dalla difesa in avanti, Comi, Tornaghi, Palestra, Mendicino, Manzoni, Cassa e Vavassori. Solo Palestra e Mendicino hanno gare ufficiali in prima squadra: entrambi il 14 dicembre scorso a Sosnowiec in Champions col Rakow Czestochowa, Mendicino anche in A con la Lazio il 4 febbraio scorso. Il Real, però, è un'altra cosa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

