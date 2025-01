Supercoppa di Spagna: Mbappe' contro Lewandowski, ecco il Clasico d'Arabia

Vinicius contro Yamal, Mbappe' contro Lewandowski. È un Clasico d'Arabia a tinte forti quello che si disputa domenica a Gedda tra Real Madrid e Barcellona. Ancelotti cerca la terza Supercoppa spagnola in una stagione in cui ha gia' alzato l'Intercontinentale e la Supercoppa Europea. Il Barca e' impelagato nelle pastoie del fairplay finanziario e puo' schierare di nuovo provvisoriamente Dani Olmo. Alla vincitrice andranno quasi 9 mln, alla perdente 8. A cavallo delle feste di fine d'anno c'e' stato spazio per altre epiloghi di Supercoppa al caldo. Il Psg, giocando praticamente in casa a Doha, ha vinto l'edizione francese battendo il Monaco con un gol nel recupero di Dembele'. A Riad il Milan del neo allenatore Conceicao ha sorpassato in rimonta l'Inter con sigillo di Abraham. Fedeli al calendario estivo Germania e Inghilterra con le vittorie in agosto del Leverkusen sullo Stoccarda e, nella Community Shield, ai rigori del Manchester City nel derby con l'United.