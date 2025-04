Intervistato alla fine di Milan-Fiorentina, Reijders è tornato sui troppi gol concessi a inizio gara agli avversari: "Anche oggi gli abbiamo concesso due gol, ogni partita succede la stessa cosa. Dobbiamo cercare in fretta di tornare noi stessi. Come si arriva a fine stagione? Difficile, dobbiamo continuare a lottare per questo club e per vincere più partite possibile. Quelle che rimangono e quella in Coppa. Non so cosa aggiungere".